На сайте ASUS засветился уменьшенный Zenfone 4 Max

На сайте французского онлайн-магазина ASUS засветилось описание еще одной модели, в дополнение к Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 Selfie Pro и Zenfone 4. На этот раз обнаружилась информация о Zenfone 4 Max с модельным номером ZC520KL.


Отметим, что в России с июля продается Zenfone 4 Max, но это более продвинутая и крупная модель с маркировкой ZC554KL. Версия ZC520KL получила экран меньшего размера, более простой процессор и не такой емкий аккумулятор.

Так, Zenfone 4 Max ZC520KL оснащается 5,2-дюймовым, вместо 5,5-дюймового, IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой с модулем на 13 Мп и дополнительным широкоуголным модулем. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, вместо восьмиядерного Snapdragon 430. Емкость аккумулятора составляет 4100 мАч, вместо 5000.

Соответственно Zenfone 4 Max ZC520KL будет дешевле, чем ZC554KL, во Франции цена составляет 230 евро против 250 евро.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS ASUS Zenfone 4 Max

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