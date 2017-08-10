ASUS рассекретила Zenfone 4 Selfie и Selfie Pro раньше времени

Компания ASUS планирует представить серию смартфонов Zenfone 4 на мероприятии 17 августа. Однако в официальном французском онлайн-магазине ASUS уже появились описания и изображения смартфонов Zenfone 4 Selfie с модельным номером ZD553KL и Zenfone 4 Selfie Pro с модельным номером ZD552KL (главное, не перепутать с Zenfone 4 Pro).

Смартфон Zenfone 4 Selfie Pro получит монструозную двойную фронтальную камеру 24+5 Мп, а Zenfone 4 Selfie — 20+8 Мп. Оба смартфона могут похвастаться фронтальными вспышками. Основные камеры попроще — одинарные, с разрешением 16 Мп.

Оба смартфона заключены в металлический корпус и имеют 5,5-дюймовый дисплей. У Zenfone 4 Selfie используется AMOLED-экран с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), а у Zenfone 4 Selfie — IPS с разрешением HD (720 x 1280 пикселей). Оба оснащаются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. У старшей модели используется процессор Qualcomm Snapdragon 625, у младшей — Snapdragon 430. Предусмотрена возможностью расширения карточками формата microSD, для двух SIM-карт имеются отдельные слоты.

ASUS ZenFone 4 Selfie оценен в 299 евро, а ZenFone 4 Selfie Pro — в 399 евро.