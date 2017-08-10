Huawei представила смартфон Honor 9 голубого цвета

Компания Huawei официально представила смартфон Honor 9 в новом цвете, голубом (вероятно наименование расцветки Blue Bird).

Напомним, что вчера мы писали о том, что, по слухам, Honor 9 в будущем получит еще три варианта расцветки — желтый, розовый и оранжевый.

В России Honor 9 предлагается в версии стандарт с 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей.

Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Huawei Honor 9

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