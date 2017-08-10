Изображение прототипа Xiaomi Mi Mix 2 утекло в сеть

Смартфон Xiaomi Mi Mix, который поступил в продажу в 2016-ом году, стал одним из первых практически безрамочных смартфонов на рынке. Судя по всему, его наследник, Mi Mix 2, продолжит славные традиции предка. По крайней мере, на это указывает появившиеся в китайском сегменте Интернета изображение устройства — на картинке практически вся передняя панель Mi Mix 2 занята дисплеем.

Что касается толщины гаджета, то он может оказаться даже тоньше, чем первый Mi Mix (7,9 мм).

Согласно более ранним утечкам, смартфон на этот раз получит не плоский LCD-дисплей, а изогнутый AMOLED, соотношение площади экрана к передней панели вырастет с 91,3% до 93%. Также отмечался интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.

По предварительным данным, диагональ экрана может составить 6,2 дюйма с соотношением сторон 18:9 и разрешением QHD+, сканер отпечатков пальцев будет интегрирован с дисплеем, появится защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Что касается технических параметров, то говорится о чипе Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, основной камере на 19 МП и аккумулятора на 4500 мАч. Предположительно смартфон покажут в середине сентября, а стоить он будет в районе 750 долларов.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября 2016 года. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.