Раскрыты российские цены на iPhone 8, iPhone 7s и 7s Plus

В сети появилась информация об ориентировочных ценах на следующее поколение смартфонов Apple для российского рынка. Подробностями поделился российский журналист и аналитик Эльдар Муртазин.



Новое расположение кнопки Home

По данным источника, на данный момент заинтересованными сторонами обсуждаются такие цены для России: от 79990 рублей на флагманский iPhone 8 с новым дизайном, от 52990 и 62990 рублей для слегка обновленных iPhone 7s и 7s Plus. Как отметил аналитик, такие ценники на iPhone 7s и 7s Plus соответствуют текущей стоимости iPhone 7 и 7 Plus. Судя по всему, имеется ввиду цена в официальном онлайн-магазине Apple, поскольку у ритейлеров iPhone 7 и 7 Plus можно найти заметно дешевле.



Концепт iPhone 8

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.



Концепт iPhone 8

Последние утечки, предсказывают появление в 2017 году трех версий iPhone. Флагманом станет люксовый iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном и двойной вертикальной камерой дороже 1000 долларов США. Более простые 4,7-дюймовый iPhone 7s и 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus с LCD-дисплеями получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple, iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Главными новшествами должны стать процессор A11, стеклянная задняя панель и беспроводная зарядка.



Концепт iPhone 8

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.

Текущее поколение смартфонов, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, компания представила публике 7 сентября 2016 года. Главными нововведениями стали дизайн со смещенными к кромкам пластиковыми вставками для антенн, защита от воды по стандарту IP67, сенсорная, а не механическая, кнопка «Домой» и мощный четырехъядерный процессор Apple A10. В дополнение ко всему прочему, у большой модификации 7 Plus используется двойная камера с оптическим зумом и размытием фона снимков в стиле зеркальных фотоаппаратов. Кроме того, iPhone 7 и iPhone 7 Plus лишились 3,5-мм аудиоразъема миниджек, однако в комплекте со смартфоном поставляется кабель-адаптер для подключения обычных наушников к порту Lightning. На момент выхода iPhone 7 был самым мощным смартфоном в мире.