Одновременно с флагманским LG V30 дебютирует версия Plus

Компания LG Electronics планирует представить одновременно с флагманским смартфоном LG V30 еще и его версию Plus. Об этом рассказал корейский ресурс ETNews.


Продажи LG V30 и LG V30 Plus начнутся 15 сентября в Южной Корее, чтобы составить конкуренцию Samsung Galaxy Note 8. А 31 сентября они появятся в Германии.

Модель LG V30 Plus получит больше памяти, улучшенный аудиочип и беспроводную зарядку. LG V30 будет оснащен 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а LG V30 Plus — 128 ГБ. Цена составит порядка 700 и 875 долларов США, соответственно.

Официальный дебют LG V30 ожидается 31 августа, в "нулевой" день перед открытием для публики выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

По предварительной информации, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой экран практически во всю переднюю панель с новой "плавающей панелью", которая предоставит быстрый доступ к шорткатам и оповещениям.

Если точнее, речь идет о OLED-дисплее FullVision, как у флагманского LG G6. При этом диагональ окажется больше, чем у LG G6 и V20 — 6 дюймов, разрешение составит Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей), как у G6. Смартфон получит поддержку HDR 10 и Google Daydream. Смартфон может первым получить камеру с апертурой f/1.6 и оптикой Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Также отмечаются защита от воды и пыли IP68, корпус из алюминия и стекло Gorilla Glass 5.

LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка. Размеры смартфона составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм.

Источник
ETNews
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