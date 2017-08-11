Бразильцы показали Moto X4 с двойной камерой

Агентство связи Бразилии Anatel сертифицировало готовящийся к выпуску смартфон Moto X4, пока не представленный производителем официально. Среди прочей документации на сайте агентства также опубликованы живые фотографии, сделанные во время тестирования смартфона.





Фото показывают скругленную форму корпуса, сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке на передней панели, двойную основную камеру с двухцветной светодиодной вспышкой, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.





Согласно более ранним утечкам, смартфон Moto X4 относится к среднему уровню, заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, получил двойную основную 12+8 Мп и 16-мегапиксельную фронтальную камеры. Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей).





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 или 630, 3 или 4 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Официальный анонс в Бразилии ожидается 24 августа. Moto X4 с 32 ГБ встроенной флеш-памяти станет доступен за 350 евро в регионах восточной Европы.