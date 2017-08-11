В сети появились фотографии работающего смартфона Nokia 8

В сети появились фотографии флагманского смартфона Nokia 8. Источником их стало социальное приложение WeChat из Китая. Кроме того, снимки предоставляют некоторую информацию о технических параметрах гаджета.

Прочитав текст на включенном экране, можно узнать, что на фото устройство с модельным номером TA-1012 (также с Nokia 8 ассоциируются номера TA-1004 и TA-1052).

Подтверждается наличие чипа Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и Quad HD дисплей (по слухам, его размер составит 5,3 дюйма).

Nokia 8 будет работать на Android 7.1.1.  

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Nokia 8

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Безрамочный смартфон UmiDigi S2 Pro обещает два дня автономной работы
Samsung тестирует Android 7.0 Nougat для Galaxy C5, C7 и C9 Pro
Цифровой помощник Вера займется наймом для МТС

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 112
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 43
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37