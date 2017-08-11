В сети появились фотографии работающего смартфона Nokia 8

В сети появились фотографии флагманского смартфона Nokia 8. Источником их стало социальное приложение WeChat из Китая. Кроме того, снимки предоставляют некоторую информацию о технических параметрах гаджета.

Прочитав текст на включенном экране, можно узнать, что на фото устройство с модельным номером TA-1012 (также с Nokia 8 ассоциируются номера TA-1004 и TA-1052).

Подтверждается наличие чипа Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и Quad HD дисплей (по слухам, его размер составит 5,3 дюйма).

Nokia 8 будет работать на Android 7.1.1.