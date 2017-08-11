Продажи смартфона Ulefone Armor 2 с 6 ГБ оперативной памяти стартуют 15 августа

Компания Ulefone начнет предварительные продажи своего защищенного смартфона Ulefone Armor 2 уже 15 августа. Перед этим будет проведено мероприятие, на котором счастливчики получат купоны на скидки (в размере 40 долларов).

Ulefone Armor 2 имеет защиту класса IP68 (на глубине 1,5 метра устройство может функционировать на протяжении часа, а на глубине 1 метр — 24 часа). Гаджет защищен не только от воды, но и от пыли, а также от ударов. Смартфон может работать в диапазоне температур от -40 до 80 градусов, имеет защитное стекло Gorilla Glass 3.

Работает Ulefone Armor 2 на 8-ядерном чипе Helio P25, располагает 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Дисплей имеет разрешение 1920 х 1080 пикселей. Аккумулятор на 4700 мАч позаботится о долгой автономной работе. Предусмотрена технология быстрой зарядки PE+2.0.

Снимать фото предлагается основной камерой на 16 МП и фронтальной — на 13 МП. Ulefone Armor 2 оснащен модулем NFC, имеет отдельную кнопку SOS и дактилоскопический датчик.

Смартфон можно приобрести в сером или золотом цвете.