Xiaomi Mi 5X получит боле дешевую версию с накопителем на 32 ГБ

Смартфон Xiaomi Mi 5X получит более дешевый вариант — с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ. Устройство поступит в продажу 14 августа, однако предварительные заказы открылись уже сегодня. Стоимость — 1299 юаней (195 долларов).

Как и версия с накопителем на 64 ГБ (которая стоит 220 долларов), гаджет доступен в черной, золотой и розовой расцветке. В остальном отличий нет.

Напомним, что Xiaomi Mi 5X в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев и двойной камерой доступен в Китае с 1 августа.

Основная камера состоит из широкоугольного и телефото-модулей на 12 Мп. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D с изогнутыми кромками, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8. Размеры составляют 155,4 х 75,8 х 7,3 мм, а вес — 165 граммов.