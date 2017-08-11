Недорогой фаблет Xiaomi Redmi Note 5A засветился в подробностях

В сети появился рендер и подробности о технических подробностях готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Redmi Note 5A, пока не представленного официально. Изображением и информацией поделился профильный ресурс SlashLeaks.


Xiaomi Redmi Note 5A представляет собой более простую и доступную версию Redmi Note 5, который тоже пока не был анонсирован компанией Xiaomi.

По данным источника, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеши-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Размеры составляют 153 х 76,2 х 7,59 мм, а вес — 150 граммов. Старт продаж ожидается 21 августа по цене 999 китайских юаней, то есть около 150 долларов США.

Источник
SlashLeaks
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