Смартфон Kodak Ektra появился в России

Смартфон Kodak Ektra изначально дебютировал в конце 2016 года, но в официальной продаже в России появился только сейчас. Его уже можно найти у ритейлеры «Связной», где он предлагается по цене 39 990 рублей.





Смартфон назван в честь легендарной дальномерной камеры, выпущенной в далеком 1941 году. Производитель подчеркивает "олдскульность" и таланты к фото с помощью кожаных аксессуаров, стилизованных под аксессуары для классических камер. Задняя панель самого смартфона тоже стилизована под камеру и отделана "под кожу", а рамка пластиковая, но замаскирована под металл.

Kodak Ektra может похвастаться основной камерой с разрешением 21 Мп и апертурой f/2.0, оптической стабилизацией изображения, фазовым автофокусом, двойной двухцветной вспышкой и возможностью съемки 4K-видео. Для селфи предлагается 13-мегапиксельная фронтальная камера. ПО на смартфоне предлагает широкие возможности для редактирования фотографий и видео.

Смартфон оснащен 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), десятиядерным процессором MediaTek Helio X20, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.