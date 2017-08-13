HTC U11 получит поддержку Bluetooth 5.0 с апдейтом Android O

Компания HTC объявила о получении сертификации Bluetooth 5.0 для флагманского смартфона HTC U11. Впрочем, воспользоваться возможностями нового поколения Bluetooth владельцы смартфона смогут только с выходом обновления до следующей версии операционной системы Android O, которая пока находится на завершающей стадии тестирования.


По словам профильного ресурса AndroidCentral, даже после апдейта до Android O, у HTC U11 не заработает такое преимущество Bluetooth 5.0, как повышенная дальнобойность. Увеличение дистанции соединения оказалось необязательным параметром для получения сертификации Bluetooth 5.0. При этом смартфон сможет обеспечить более скоростную передачу данных по Bluetooth.

Источник
HTC
Теги
ANDROID HTC Android O HTC U11

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов для селфи

14 июля

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

Google раскрыла подробности о Android O

17 мая

HTC представила смартфон One X10 в России

13 апреля

Объявлена российская цена сжимаемого смартфона HTC U11

15 июня

Сапфировый HTC U Ultra вышел в России

27 апреля
Из рубрикиТелефоны
Meizu M6 Note получит двойную камеру с четверной вспышкой
Samsung Galaxy Note 8 на базе Snapdragon 835 засветился в бенчмарке
Samsung рассекретила фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 123
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 75
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 44
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 43
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37