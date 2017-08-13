HTC U11 получит поддержку Bluetooth 5.0 с апдейтом Android O

Компания HTC объявила о получении сертификации Bluetooth 5.0 для флагманского смартфона HTC U11. Впрочем, воспользоваться возможностями нового поколения Bluetooth владельцы смартфона смогут только с выходом обновления до следующей версии операционной системы Android O, которая пока находится на завершающей стадии тестирования.





По словам профильного ресурса AndroidCentral, даже после апдейта до Android O, у HTC U11 не заработает такое преимущество Bluetooth 5.0, как повышенная дальнобойность. Увеличение дистанции соединения оказалось необязательным параметром для получения сертификации Bluetooth 5.0. При этом смартфон сможет обеспечить более скоростную передачу данных по Bluetooth.