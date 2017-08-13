Meizu M6 Note получит двойную камеру с четверной вспышкой

В сети появились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Meizu M6 Note, который пока не был представлен производителем официально.

На фото хорошо видно двойную основную камеру с вертикальной организацией, дополненной вспышкой с четырьмя светодиодами, как у смартфона Meizu E2. На передней панели разместился сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке.

Согласно более ранним утечкам, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп. Его аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 (MT6757T), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Ориентировочная цена за версию с 4 ГБ оперативной памяти составляет 240 долларов США. Официальный дебют Meizu M6 Note ожидается 23 августа, в один день с Samsung Galaxy Note 8.