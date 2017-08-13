Samsung рассекретила фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro

Компания Samsung явно раньше времени подтвердила существование готовящегося к выпуску фитнес-браслета Gear Fit 2 Pro, который пока не был представлен производителем официально. Страничка с упоминанием Gear Fit 2 Pro (модельны номер SM-R365) была замечена на официальном австралийском сайте Samsung в разделе поддержки.





Пока о гаджете известно не так много. Он должен стать наследником прошлогоднего Gear Fit 2 и недавно прошел сертификацию Федеральной Комиссии по Связи США (FCC). Как ожидается, официальный дебют браслета может состояться одновременно с флагманским смартфоном Galaxy Note 8.