Samsung рассекретила фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro

Компания Samsung явно раньше времени подтвердила существование готовящегося к выпуску фитнес-браслета Gear Fit 2 Pro, который пока не был представлен производителем официально. Страничка с упоминанием Gear Fit 2 Pro (модельны номер SM-R365) была замечена на официальном австралийском сайте Samsung в разделе поддержки.


Пока о гаджете известно не так много. Он должен стать наследником прошлогоднего Gear Fit 2 и недавно прошел сертификацию Федеральной Комиссии по Связи США (FCC). Как ожидается, официальный дебют браслета может состояться одновременно с флагманским смартфоном Galaxy Note 8.

Источник
Samsung
Теги
Samsung фитнес-браслет спорт

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