ASUS ZenFone 4 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона ASUS ZenFone 4, пока не представленного производителем официально.


Бенчмарк подтвердил следующие параметры смартфона ASUS ZenFone 4 с модельным номером ZE554KL. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной и 12-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 508, вероятно Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеши-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, Zenfone 4 получил двойную основную камеру 12+8 Мп и сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, NFC.

Компания ASUS планирует представить серию смартфонов Zenfone 4 на мероприятии 17 августа.

Источник
GFXBench
Теги
смартфон ASUS GFXBench ASUS ZenFone 4

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