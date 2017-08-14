ASUS Zenfone 4 Pro получит аккумулятор на 3600 мАч

На прошлой неделе в сети появилась информация о смартфонах Zenfone 4 Selfie и Zenfone 4 Selfie Pro от ASUS, а также о Zenfone 4 Max и Zenfone 4 среднего ценового уровня.

А сегодня мы узнали о параметрах флагманской модели, Zenfone 4 Pro. Устройство получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1080p, чип Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ и довольно емкий аккумулятор для столь мощной начинки, на 3600 мАч.

Работать устройство будет на Android 7.1 Nougat. Толщина гаджета составит 7,6 мм.

Ранее сообщалось, что топовый смартфон Zenfone 4 Pro обойдется в 630 долларов и будет оснащаться дисплеем диагональю 5,7 дюйма с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной камерой на 21 Мп с 2х зумом, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны ASUS ZenFone 4 Pro

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