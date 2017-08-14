LG V30 получит UX 6.0+ с плавающей панелью вместо второго дисплея

Как мы уже писали, по слухам LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран, получив вместо него большой экран практически во всю переднюю панель с новой "плавающей панелью". Сегодня компания LG Electronics подтвердила эту и некоторые другие особенности интерфейса своего будущего флагмана.





По словам производителя, LG V30 получит обновленный интерфейс UX 6.0+, обеспечивающий больше возможностей на OLED-дисплее FullVision с соотношением 18:9. Одним из новшеств станет Floating Bar (плавающая панель), в которую эволюционировал второй дисплей LG V20. Полупрозрачная панель обеспечивает быстрый доступ к часто используемым функциям, ее можно убрать с дисплея, когда она не нужна.





Функция "всегда включенного" дисплея (Always-on Display) получила больше возможностей для настройки и станет показывать не только часы, но и музыкальный плеер, панель инструментов и фото.

В ручном режиме камеры появилась функция Graphy, предоставляющая доступ к стилям и настройкам, которые используют профессиональные фотографы в своих работах. Graphy позволяет выбрать профессиональное фото и применить его настройки, такие как баланс белого, выдержка, апертура и ISO, к фото, отснятым на LG V30.

С помощью распознавания лица фронтальной камерой смартфон можно разблокировать, не нажимая на кнопку питания сначала. Голосовое распознавание сочетает голос пользователя и ключевое словосочетание тоже поможет разблокировать смартфон без нажатия кнопок и смахивания по экрану.

Официальный дебют LG V30 ожидается 31 августа, в "нулевой" день перед открытием для публики выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.