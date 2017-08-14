Meizu подтвердила дебют M6 Note с новыми возможностями камеры 23 августа

Компания Meizu подтвердила дату анонса готовящегося к выпуску смартфона M6 Note. Дебют смартфона состоится 23 августа 2017 года, в один день с Samsung Galaxy Note 8.


Также Meizu пообещала наличие у него "новых возможностей камеры", судя по всему, речь идет о двойной камере. Напомним, на днях в сеть утекли фото Meizu M6 Note хорошо видно двойную основную камеру с вертикальной организацией, дополненной вспышкой с четырьмя светодиодами, как у смартфона Meizu E2.

Согласно более ранним утечкам, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп. Его аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 (MT6757T), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Ориентировочная цена за версию с 4 ГБ оперативной памяти составляет 240 долларов США.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu M6 Note

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