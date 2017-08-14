Титаново-красный Meizu Pro 7 дебютирует 18 августа

Во время июльского анонса флагманских Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus были представлены версии в красном, черном и золотистом корпусе. Тем не менее, в продажу поступили только две из них — черная и золотистая. Теперь компания Meizu объявила, что с 18 августа начнутся продажи титанов-красного Pro 7. Правда, пока только в Китае.





Напомним, главной Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus изюминкой стал вспомогательный дисплей, расположенный на задней панели. Этот дисплей — сенсорный, цветной и выполнен по технологии AMOLED, диагональ составляет 1,9 дюйма при разрешении 240 х 536 пикселей. На него может выводиться информация о звонках, SMS и других событиях, о проигрываемой музыке. С его помощью можно управлять плеером или с удобством делать селфи задней камерой. Еще одной особенностью стала основная камера с цветным и монохромным модулями Sony IMX386 f/2.0 на 12 Мп каждый.





Meizu Pro 7 оснащен 5,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek Helio P25, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеши-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с функцией быстрой зарядки. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.



