Безрамочный Xiaomi Mi Mix 2 дебютирует 12 сентября

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi Mix 2, пока не представленном производителем официально.


По данным источника, официальный дебют Xiaomi Mi Mix 2 состоится 12 сентября 2017 года. Также отмечается две версии с разным объемом памяти. Одна с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеши-памяти, а вторая — с 8 ГБ оперативной и 258 ГБ встроенной флеши-памяти. Цены на них составят порядка 599 и 749 долларов США, соответственно.

Смартфон под кодовым названием Chiron получит 6-дюймовый дисплей JDI, 12-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony IMX386, фронтальную камеру на 5 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 835.

Согласно более ранним утечкам, смартфон на этот раз получит не плоский LCD-дисплей, а изогнутый AMOLED, соотношение площади экрана к передней панели вырастет с 91,3% до 93%. Также отмечался интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября 2016 года. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.

Источник
MyDrivers
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