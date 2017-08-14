Фаблет Xiaomi Redmi Note 5A может получить более мощные версии

Сегодня в сети появилась информация о том, что недорогой фаблет Xiaomi Redmi Note 5A, который, по слухам, начнут продавать уже 21 августа по цене в 150 долларов, получит несколько версией.

Напомним, что в «обычном» варианте устройство оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеши-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Размеры составляют 153 х 76,2 х 7,59 мм, а вес — 150 граммов

Что касается топовых моделей, то их ожидается две, MDE6S и MDT6S (стандартный вариант обозначается как MDE6) — они получат чип Snapdragon 625, 5,5-дюймовый Full HD дисплей, 3 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти соответственно.