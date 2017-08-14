ZTE представила стодолларовый 6-дюймовый Blade Z Max с двойной камерой

Компания ZTE представила новый недорогой фаблет Blade Z Max в США. Смартфон получил внушительный дисплей, двойную основную камеру и емкий аккумулятор.





ZTE Blade Z Max оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, основной двойной камерой 16+2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеши-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Емкость аккумулятора составляет 4080 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 2.0.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Первое время ZTE Blade Z Max будет доступен только у американского оператора MetroPCS, предзаказы уже стартовали за 129 долларов США, продажи начнутся 28 августа.