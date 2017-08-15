Смарт-часы Apple Watch 3 с поддержкой LTE не смогут работать в 3G-сетях

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний относительно третьего поколения смарт-часов Apple, который сейчас готовятся к выпуску.





По данным аналитика, Apple Watch 3 не получат значительных изменений, если не считать поддержки сотовых сетей 4G LTE. Они сохранят два варианта размеров, 38 мм и 42 мм, и будут предлагаться в версиях с LTE и без, как планшеты iPad. Интересно, что Apple Watch с поддержкой сотовой связи смогут работать только в сетях LTE, а в более распространенных, но медленных 3G - нет.

Напомним, текущая версия часов требует беспроводного подключения к iPhone, чтобы транслировать музыку, скачивать подробности по карте и отправлять сообщения.

При наличии встроенного чипа LTE смарт-часы смогут самостоятельно выходить в сеть и выполнять подобные задачи без наличия смартфона поблизости. Например, пользователь сможет загружать новые песни и пользоваться приложениями на пробежке, оставив iPhone дома. Как ожидается, поставщиком LTE-модемов окажется Intel, а не Qualcomm.

Согласно более ранним утечкам, продажи Apple Watch Series 3 должны начаться осенью. Наиболее вероятный месяц дебюта — сентябрь, одновременно со следующим поколением iPhone. Помимо поддержки сотовой связи, часы могут получить улучшенное время автономной работы и производительность.