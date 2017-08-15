В Индии продается специальное черное издание BlackBerry KEYone

Смартфон BlackBerry KEYone получил в Индии эксклюзивную черную версию. Больше такая нигде не продается. Фотографии устройства опубликовал сайт GSMArena. Кроме того, гаджет продается в новой версии с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ (вместо конфигурации 3 ГБ/32 ГБ).

BlackBerry KeyOne представляет собой смартфон в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. Экран используется сенсорный, клавиатура также может выступать в роли тачпада.

BlackBerry KeyOne оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3505 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.