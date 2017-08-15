Брюс Ли подтвердил процессор Kirin 970 во флагманском Huawei Mate 10

Готовящийся к выпуску флагманский смартфон Huawei Mate 10, действительно, базируется на мощном фирменном процессоре Kirin 970. Подтверждение пришло от топ-менеджера по имени Брюс Ли (Bruce Lee), являющегося вице-президентом Huawei и возглавляющем направление мобильных телефонов. Он поделился подробностями с журналистами профильного ресурса HardwareZone.





По словам Брюса Ли, Huawei Mate 10 получит большой дисплей при компактном корпусе, намекая на безрамочный дизайн в стиле Samsung Galaxy S8 S8+. Также он отметил быструю зарядку SuperCharge, а также "выдающиеся" производительность и время работы.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель как у Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI. Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9. Также смартфону приписывают двойную камеру с возможностью 3D-сканирования и функциями дополненной реальности, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Официальный дебют Huawei Mate 10 ожидается на мероприятии в Мюнхене 16 октября 2017 года.