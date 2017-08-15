Первые рендеры Huawei Mate 10 появились в сети

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились первые рендеры следующего флагмана Huawei, который сейчас только готовится к выпуску — Huawei Mate 10. Также источник опубликовал подробности о характеристиках и цене на смартфон.





По данным источника, Huawei Mate 10 базируется на фирменном мощном процессоре Kirin 970, который дополняется 6 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор получит емкость 4000 мАч. Цена указана как "превышающая" 4000 китайских юаней, то есть порядка 599 доллара США. Отметим, что ранее слухи указывали стоимость порядка 1100 долларов США. Путаница должна разрешиться ближе к выпуску.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель как у Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI. Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9. Также смартфону приписывают двойную камеру с возможностью 3D-сканирования и функциями дополненной реальности.

Официальный дебют Huawei Mate 10 ожидается на мероприятии в Мюнхене 16 октября 2017 года.