iPhone 7s потолстеет из-за стеклянного корпуса

Слегка обновленная версия iPhone 7s, выход которой ожидается осенью 2017 года, окажется толще, шире и выше текущего поколения, iPhone 7. Об этом сообщил профильный ресурс Giga.de со ссылкой на "надежный" источник.





По данным Giga.de, корпус iPhone 7s будет немного больше по сравнению с iPhone 7, при этом выступ камеры на задней панели окажется тоньше. Размеры iPhone 7s составят 138,44 х 67,27 х 7,21 мм, тогда как у iPhone 7 — 138,31 х 67,14 х 7,1 мм. Как полагают специалисты, такой рост размеров обусловлен сменой материалов корпуса — вместо алюминия в задней панели используется стекло. Таким образом Apple не только избавилась от пластиковых антенных вставок, но и обеспечила беспроводную зарядку. Выступ камеры уменьшится, он будет выдаваться из корпуса на 0,71 мм вместо прежних 1,08 мм.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Последние утечки, предсказывают появление в 2017 году трех версий iPhone. Флагманом станет люксовый iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном и двойной вертикальной камерой дороже 1000 долларов США. Более простые 4,7-дюймовый iPhone 7s и 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus с LCD-дисплеями получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple, iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Главными новшествами должны стать процессор A11, стеклянная задняя панель и беспроводная зарядка.

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.

Текущее поколение смартфонов, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, компания представила публике 7 сентября 2016 года. Главными нововведениями стали дизайн со смещенными к кромкам пластиковыми вставками для антенн, защита от воды по стандарту IP67, сенсорная, а не механическая, кнопка «Домой» и мощный четырехъядерный процессор Apple A10. В дополнение ко всему прочему, у большой модификации 7 Plus используется двойная камера с оптическим зумом и размытием фона снимков в стиле зеркальных фотоаппаратов. Кроме того, iPhone 7 и iPhone 7 Plus лишились 3,5-мм аудиоразъема миниджек, однако в комплекте со смартфоном поставляется кабель-адаптер для подключения обычных наушников к порту Lightning. На момент выхода iPhone 7 был самым мощным смартфоном в мире.