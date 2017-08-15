Фитнес-браслет Samsung Gear Fit 2 Pro подойдет пловцам

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat поделился рендерами и подробностями о характеристиках готовящегося выпуску фитнес-браслета Samsung Gear Fit 2 Pro, пока не представленного производителем официально.





По данным источника, Samsung представит Gear Fit 2 Pro одновременно с флагманским смартфоном Galaxy Note 8 на мероприятии Unpacked, которое запланировано на 23 августа. Gear Fit 2 Pro представляет собой улучшенную версию прошлогоднего Gear Fit 2 на базе платформы Tizen.

Самым значимым изменением станет защита от воды уровня 5 ATM, что обеспечивает возможность погружения на глубину до 50 метров. У предшественника защита идет на уровне IP68, что не позволяет только краткое взаимодействие с водой, но не длительное погружение. Gear Fit 2 Pro поддерживает тренировки по плаванию и синхронизацию с приложением Speedo On для пловцов.





Еще одно новшество — поддержка музыкального сервиса Spotify в оффлайн-режиме. Как и предшественник, Gear Fit 2 Pro получил GPS-модуль. Ремешок браслета получил застежку-пряжку как у часов, это больше подходит для энергичных тренировок, чем застежка Gear Fit 2. Браслет совместим с устройствами, работающими под управлением операционных систем iOS и Android, и включает годовую подписку на цифровые сервисы Under Armour.