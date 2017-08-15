Meizu M6 Note может получить чип Snapdragon

Компания Meizu должна показать свой новый смартфон M6 Note уже 23 августа. Meizu пообещала наличие у него «новых возможностей камеры», судя по всему, речь идет о двойной камере. Напомним, на днях в сеть утекли фото Meizu M6 Note, на которых хорошо видно двойную основную камеру с вертикальной организацией, дополненной вспышкой с четырьмя светодиодами, как у смартфона Meizu E2.

Кроме того, было опубликовано несколько рекламных фраз, одна из которых указывает на то, что гаджет удивит процессором.

«Meizu M6 Note получит процессор, который удивит людей, он предложит множество улучшений и окажется куда производительнее чем прошлое поколение».

«У Meizu M6 Note пользователи обнаружат некоторые удивительные нововведения для M-серии. Одно связано с камерой, другой — с процессором».

Ранее смартфоны Meizu оснащались чипами MediaTek Helio или Samsung Exynos. На этот раз сообщается о неожиданном решении — поэтому можно смело предположить, что M6 Note получит чип Snapdragon от Qualcomm наряду с Helio P25 от MediaTek.

Согласно более ранним утечкам, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп. Его аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 (MT6757T), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Ориентировочная цена за версию с 4 ГБ оперативной памяти составляет 240 долларов США.