Xiaomi Redmi 5A засветился в базе данных регулятора TENAA

Смартфон Xiaomi MDT6, который, судя по всему, окажется моделью Redmi 5A, засветился в базе данных регулятора TENAA.

Гаджет получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 720p, что больше, чем у предшественника Redmi 4A (тогда использовался 5-дюймовый дисплей), 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ. В качестве процессора указывается 4-ядерный чип с частотой 1,4 ГГц — велика вероятность, что это будет Snapdragon 425. Сообщается об аккумуляторе на 3000 мАч.

Устройство выйдет в нескольких цветовых решениях, включая Черный, Розово-Золотой, Золотой, Белый, Синий, Красный, Розовый, Серый и Серебристый. Новинка будет работать на Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8.

Дата начала продаж пока остается неизвестной.  

Источник
Gizmochina
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