Четыре смартфона ASUS Zenfone 4 показались на пресс-рендерах

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал качественные пресс-рендеры готовящихся к выпуску четырех смартфонов серии ASUS Zenfone 4.

На рендерах представлены ASUS Zenfone 4, Zenfone 4 Max, Zenfone 4 Selfie и Zenfone 4 Selfie Pro. Отметим, модель Zenfone 4 Max уже продается в России, на иллюстрации может оказаться как международная версия, так и упроченная вариация с дисплеем меньшего размера и менее продвинутыми характеристиками.

Официальный анонс ASUS Zenfone 4 должен состояться завтра, 17 августа, в Тайване. Европейский дебют серии ожидается 21 сентября 2017 года в Риме.