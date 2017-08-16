Безрамочный Doogee Mix выходит в продажу в России

Китайская компания Doogee сообщила, что продажи безрамочного смартфона Doogee Mix в России стартуют с 17 августа. Это относительно недорогая модель, довольно сильно похожая по внешнему виду на флагманский Xiaomi Mi Mix.


Doogee Mix получил тонкие боковые и верхнюю рамки дисплея, а внизу оставлена довольно широкая полоса корпуса с домашней кнопкой со сканером отпечатков пальцев. Экран занимает 90,3% площади передней панели.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Gorilla Glass 5, двойной основной камерой 16+8 Мп и фронтальной на 5 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 (MT6757T), 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти c возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Поддерживаются две SIM-карты и сотовые сети LTE. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3380 мАч.

Смартфон можно купить в сетях М.Видео, DNS и «Связной» по цене 17990 рублей за версию 4 ГБ + 64 ГБ и 18990 рублей за версию 6 ГБ + 64 ГБ.

Источник
Doogee
Теги
смартфон ANDROID Doogee Doogee Mix

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