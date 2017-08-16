Google Pixel 2 унаследует сжимаемую кромку HTC U11

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала готовящийся к выпуску смартфон Google Pixel 2, который пока не был представлен официально, и опубликовала часть документации на него.





Документация FCC подтвердила, что производителем Pixel 2 станет компания HTC, смартфон получит 64 ГБ встроенной флеш-памяти и работает под управлением операционной системы Android 8.0.1. Также на изображениях можно заметить функцию Active Edge, и указание, что смартфон надо сжать, чтобы вызвать голосовой помощник. Судя по всему, Pixel 2 получит такую же чувствительную к сжатию кромку корпуса, что и у флагманского HTC U11.





Согласно более ранним утечкам, смартфон Pixel 2 под кодовым названием Walleye (светлоперый судак) получит дизайн, сходный с прошлогодним, только стеклянная область на задней панели стала меньше. Как ожидается, он сохранит 4,97-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) как у прошлогоднего Pixel. Google избавится от 3,5-мм разъема для наушников и освободившееся место пожертвует под стереодинамики. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Напомним, такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

Как ожидается, смартфоны Google Pixel 2 и Pixel XL 2 дебютируют в октябре 2017 года.