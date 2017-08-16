Флагманский Nokia 8 представлен официально

Компания HMD Global представила сегодня на мероприятии в Лондоне давно ожидаемый флагманский смартфон Nokia 8. Как отмечает производитель, Nokia 8 стал первым смартфоном на ОС Android с оптикой Zeiss.





Одной из его изюминок стала возможность вести двустороннюю видеотрансляцию в реальном времени в Facebook или YouTube, одновременно используя фронтальную и основную камеры, при этом экран разделяется на две части. Кроме того, это первый смартфон с технологией Nokia OZO Audio для записи объемного звука.





Nokia 8 заключен в металлический бесшовный корпус. Он оснащается 5,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Основная камера получила 13-мегапиксельный цветной сенсор c оптической стабилизацией и 13-мегапиксельный монохромный сенсор), фазовый автофокус, ИК-дальномер, двухцветную вспышку. Фронтальная камера тоже на 13 Мп.





Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac, MIMO), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, NFC. Предусмотрены порт USB Type-C 3.1, 3,5-мм аудиоразъем, сканер отпечатков пальцев. Размеры составляют 151,5 x 73,7 x 7,9 мм (выступ камеры 0,4 мм), а вес — 160 граммов.

Смартфон Nokia 8 представлен в четырех цветах: глянцевый медный, глянцевый синий, матовый синий и матовый стальной. Смартфон работает под управлением «чистой» операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Для предварительного заказа Nokia 8 станет доступен с 17 августа. В России новинка поступит в продажу 1 сентября. Рекомендованная розничная цена – 39 990 рублей. В Европе цена составляет 599 евро, поставки начнутся в начале сентября.