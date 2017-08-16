Huawei подтвердила дату дебюта Mate 10
Хотя сама компания Huawei еще не начала рассылать приглашения журналистам на мероприятие, на котором будет представлен флагманский фаблет Mate 10, изображение, очень похожее на официальное приглашение появилось в сети. Его опубликовал профильный ресурс TechProlonged, утверждая, что оно было получено некими "официальными путями".
Если верить этому приглашению, то дебют Huawei Mate 10 состоится 16 октября 2017 года в Мюнхене, как и сообщалось ранее.
Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель как у Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI. Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9. Также смартфону приписывают двойную камеру с возможностью 3D-сканирования и функциями дополненной реальности, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч.
По словам Брюса Ли (Bruce Lee), являющегося вице-президентом Huawei и возглавляющего направление мобильных телефонов, Huawei Mate 10 получит топовый чип Kirin 970, а также большой дисплей при компактном корпусе. Также он отметил быструю зарядку SuperCharge и «выдающиеся» производительность и время работы.