Motorola научит смартфоны залечивать трещины на экране

Motorola, ставшая подразделением китайской Lenovo, получила патент на технологию, которая позволит экранам смартфонов самостоятельно восстанавливать целостность, устраняя трещины и другие небольшие повреждения.





Смартфон сможет определять наличие трещин на дисплее и использовать тепло, выделяемое аппаратом, чтобы "залечить" повреждение. В патенте описывается материал с названием "полимер с памятью формы", который может быть деформирован, а затем восстановлен циклической термообработкой. Термоциклирование включает внезапное изменение температуры материала.





Этот материал может использоваться поверх LCD или OLED-дисплеев. Смартфон определит наличие и характер повреждений, сообщает об этом пользователю и по команде залечить их. Пользователь также сам может указать на область с повреждением и запустить "восстановление" в этой области.



