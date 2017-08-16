Батареи Samsung Galaxy Note 4 отзывают из-за риска воспламенения и ожогов

У Samsung намечается интересная традиция, связанная с серией смартфонов Galaxy Note. Аккумуляторы модели Galaxy Note 4, вышедшей в далеком 2014 году, отзываются из-за риска перегрева, который может привести к воспламенению и ожогам. Об этом сообщается на сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров США (US Consumer Product Safety Commission).

Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 4

Правда, ситуация довольно сильно отличается от прошлогоднего фиаско с Galaxy Note 7. Тогда проблема касалась каждого аппарата и была вызвана недочетом в дизайне. На этот раз отзыв касается только 10 тысяч батарей и, похоже, даже не по вине Samsung.

Отзываемая батарея
Отзываемая батарея

Отзываются аккумуляторы только смартфонов, восстановленных по программе страхования американского оператора AT&T компанией FedEx Supply Chain. Некоторые из этих смартфонов получили не оригинальные аккумуляторы с аномалиями, способными привести к перегреву.

К счастью, батареи у Galaxy Note 4 съемные и их можно заменить отдельно от остального смартфона. FedEx сейчас высылает батареи на замену и упаковку для возврата отозванных. Пользователей смартфонов с такими аккумуляторами призывают прекратить использовать батарею и выключить смартфон.

Источник
CPSC
Теги
смартфон ANDROID Samsung фейспалм Samsung Galaxy Note 4

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