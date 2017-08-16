Samsung запатентовала смартфон с алкотестером и микрофоном в стилусе

Компания Samsung получила патент на интересную разработку. По сути, это расширенная функциональность для стилуса S Pen смартфонов серии Note. По задумке разработчиков, такой стилус можно использовать как микрофон для звонков и как алкотестер.




Стилус может частично выдвигаться из паза в корпусе смартфона и сгибаться, оказываясь возле рта пользователя. Стилус оснащается датчиком газа, который также может работать в качестве микрофона.


Такой датчик может использоваться для определения уровня алкоголя во время разговора по телефону. Данный подход позволит добавить смартфону функциональности, не отнимая ценного пространства в корпусе.

Источник
Patently Apple
Теги
смартфон Samsung фейспалм патент стилус

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