Samsung запатентовала смартфон с алкотестером и микрофоном в стилусе

Компания Samsung получила патент на интересную разработку. По сути, это расширенная функциональность для стилуса S Pen смартфонов серии Note. По задумке разработчиков, такой стилус можно использовать как микрофон для звонков и как алкотестер.









Стилус может частично выдвигаться из паза в корпусе смартфона и сгибаться, оказываясь возле рта пользователя. Стилус оснащается датчиком газа, который также может работать в качестве микрофона.





Такой датчик может использоваться для определения уровня алкоголя во время разговора по телефону. Данный подход позволит добавить смартфону функциональности, не отнимая ценного пространства в корпусе.