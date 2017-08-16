Флагманский Sony Xperia XZ1 показался на живых фото

В сети появились живые фотографии готовящегося к выпуску флагманского смартфона Sony Xperia XZ1, который пока не был представлен официально. Их опубликовал турецкий профильный ресурс SonyXperiaAilesi.


Помимо демонстрации дизайна, фото раскрывают основные характеристики смартфона, их видно на стикере, закрывающем весь экран. Сложно сказать, настоящий это смартфон или только макет для демонстрации гаджета.


Смартфон оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с поддержкой HDR, более ранние слухи уточняли и разрешение — Full HD (1920 х 1080 пикселей), 19-мегапиксельной камерой MotionEye с записью видео 960 кадров в секунду, 13-мегапиксельной фронтальной камерой, фронтальными стереодинамиками. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Отмечается также защита от пыли и воды с рейтингом IP68/IP65.

Официальный дебют ожидается 31 августа, на "дне ноль" выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

Источник
SonyXperiaAilesi

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