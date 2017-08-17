Создатель Android объявил о доступности безрамочного смартфона Essential

Стартап Essential Products сделал доступным для заказа свой первый смартфон Essential. Об этом сообщил в блоге компании Энди Рубин (Andy Rubin), создатель мобильной операционной системы Android, покинувший Google в 2014 году.

Безрамочный смартфон Essential сейчас можно заказать в белом и черном цветовых вариантах на сайте Essential с доставкой только по США, через американского оператора Sprint и у ритейлер Best Buy. На сайте Essential смартфон предлагается за $699. Когда смартфон начнет поставляться заказчикам, пока не уточняется.

Смартфон отличается тонкими рамками вокруг дисплея, в корпусе используется титан, задняя панель выполнена из керамики, а передняя панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. Одной из главных особенностей смартфона модульная экосистема, позволяющая легко подключать в смартфону различные аксессуары-модули с помощью магнитного крепления.

Смартфон оснащается 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1312 пикселей, сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной двойной основной камерой с вспомогательным монохромным сенсором, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором емкостью 3040 мАч. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1.

Источник
Essential
Теги
смартфон ANDROID Essential Essential PH-1

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