ASUS ZenFone 4 Selfie и ZenFone 4 Selfie Pro представлены официально

Компания ASUS представила сегодня не только смартфоны ZenFone 4 и ZenFone 4 Pro, но и модели ZenFone 4 Selfie и ZenFone 4 Selfie Pro. Как нетрудно догадаться по названию, они ориентированы на любителей автопортретов и оснащаются двойными фронтальными камерами.





ZenFone 4 Selfie Pro (модельный номер ZD552KL) способен снимать 24-мегапиксельные селфи с помощью сенсора Sony IMX362 DuoPixel на 12 Мп, вспомогательная фронтальная камера — широкоугольная на 5 Мп, предусмотрена фронтальная вспышка. Основная камера на задней панели у него на 16 Мп. Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Использовать карточки microSD можно через второй слот для SIM-карты.





ZenFone 4 Selfie (модельный номер ZD553KL) получил двойную фронтальную камеру 20+8 Мп со вспышкой и 16-мегапиксельную основную камеру. Остальные параметры у немного проще, чем у версии Selfie Pro, например, используется процессор Snapdragon 430 и 5,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей). Отдельно отмечается три слота — два для SIM-карт и один для карточек памяти microSD.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Цена на ZenFone 4 Selfie стартует от $279, на ZenFone 4 Selfie Pro — от $379.