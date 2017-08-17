ASUS ZenFone 4 Selfie и ZenFone 4 Selfie Pro представлены официально

Компания ASUS представила сегодня не только смартфоны ZenFone 4 и ZenFone 4 Pro, но и модели ZenFone 4 Selfie и ZenFone 4 Selfie Pro. Как нетрудно догадаться по названию, они ориентированы на любителей автопортретов и оснащаются двойными фронтальными камерами.


ZenFone 4 Selfie Pro (модельный номер ZD552KL) способен снимать 24-мегапиксельные селфи с помощью сенсора Sony IMX362 DuoPixel на 12 Мп, вспомогательная фронтальная камера — широкоугольная на 5 Мп, предусмотрена фронтальная вспышка. Основная камера на задней панели у него на 16 Мп. Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Использовать карточки microSD  можно через второй слот для SIM-карты. 


ZenFone 4 Selfie (модельный номер ZD553KL) получил двойную фронтальную камеру 20+8 Мп со вспышкой и 16-мегапиксельную основную камеру. Остальные параметры у немного проще, чем у версии Selfie Pro, например, используется процессор Snapdragon 430 и 5,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей). Отдельно отмечается три слота — два для SIM-карт и один для карточек памяти microSD.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Цена на ZenFone 4 Selfie стартует от $279, на ZenFone 4 Selfie Pro — от $379.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS ASUS ZenFone 4 Selfie ASUS Zenfone 4 Selfie Pro

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов без переплаты за процессор

17 февраля

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

5 отличных смартфонов, которые резко подешевели

17 июля

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля

ASUS ZenFone 4 и ZenFone 4 Pro представлены официально

17 августа
Из рубрикиТелефоны
МТС и Nokia подготовили платформу для запуска 5G в Москве
Рекламный буклет подтвердил параметры Samsung Galaxy Note 8
В России открылся предзаказ на Nokia 8

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 142
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 96
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 79
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 38