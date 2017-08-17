В России открылся предзаказ на Nokia 8

Российские ритейлеры начали принимать предварительные заказы на флагманский смартфон Nokia 8. Напомним, новинка была представлена официально компанией HMD Global буквально вчера на мероприятии в Лондоне.


Рекомендованная розничная цена составляет 39 990 рублей. Розничные продажи в России должны начаться 1 сентября. В Европе цена составляет 599 евро, поставки начнутся в начале сентября.


Nokia 8 стал первым смартфоном на ОС Android с оптикой Zeiss. Одной из его изюминок стала возможность вести двустороннюю видеотрансляцию в реальном времени в Facebook или YouTube, одновременно используя фронтальную и основную камеры, при этом экран разделяется на две части. Кроме того, это первый смартфон с технологией Nokia OZO Audio для записи объемного звука.

Nokia 8 заключен в металлический бесшовный корпус. Он оснащается 5,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Основная камера получила 13-мегапиксельный цветной сенсор c оптической стабилизацией и 13-мегапиксельный монохромный сенсор), фазовый автофокус, ИК-дальномер, двухцветную вспышку. Фронтальная камера тоже на 13 Мп.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. В смартфоне используется интегрированный аккумулятор емкостью 3090 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac, MIMO), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, NFC. Предусмотрены порт USB Type-C 3.1, 3,5-мм аудиоразъем, сканер отпечатков пальцев. Размеры составляют 151,5 x 73,7 x 7,9 мм (выступ камеры 0,4 мм), а вес — 160 граммов.

Смартфон Nokia 8 представлен в четырех цветах: глянцевый медный, глянцевый синий, матовый синий и матовый стальной. Смартфон работает под управлением «чистой» операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Источник
Евросеть
Теги
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