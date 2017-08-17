MediaTek представит чипы Helio P23 и Helio P30 уже 29 августа

Компания MediaTek собирается официально представить свои новые чипы серии P, Helio P23 и Helio P30, уже 29 августа. Эти SoC будут ориентированы на смартфоны в среднем ценовом сегменте. Однако, по слухам, P23 и P30 довольно сильно отличаются друг от друга.

Утверждается, что Helio P23 производится по 16 Нм техпроцессу, располагает 8 процессорными ядрами Cortex-A53 и графической системой PowerVR 7XTP.

А Helio P30 используется уже 12 Нм техпроцесс, имеет 4 процессорных ядра Cortex-A53 и пока что неизвестную графическую систему. 

Источник
Gizmochina
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