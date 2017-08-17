Оператор «Тинькофф Мобайл» начал принимать заявки на подключение

Виртуальный оператор сотовой связи «Тинькофф Мобайл» начал прием заявок на подключение к сети. Об этом сообщается на страничке «Тинькофф Банка» в социальной сети Facebook. Оставить заявку можно на сайте оператора mobile.tinkoff.ru. Тестирование услуг планируется начать в ближайшие месяцы.


Напоним, в апреле Tele2 и «Тинькофф Банк» объявили о заключении соглашения по запуску MVNO «Тинькофф Мобайл». Как сообщалось тогда, «Тинькофф Мобайл» будет работать с использованием сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Новый оператор получит собственный код сети, выделенный диапазон номеров и SIM-карты. Он предложит свои тарифы и набор услуг.

Абонентами виртуального сотового оператора смогут все желающие, а не только клиенты «Тинькофф Банка». Доставлять SIM-карты компания будет через собственную сеть представителей, которая охватывает всю Россию.

Олег Тиньков пообещал абонентам «удобные тарифы, много бесплатного, крутые фишки и конечно супер-предложения по DATA, включая международный роуминг».

Источник
Тинькофф Мобайл
Теги
Россия оператор сотовая связь Tele2 тинькофф MVNO Тинькофф банк

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