МТС и Nokia подготовили платформу для запуска 5G в Москве

Мобильный оператор МТС совместно с оператором проводной связи МГТС и компанией Nokia объявили об успешном завершении тестов на совместимость фиксированных и мобильных сетей нового поколения.





В ходе тестирования были продемонстрированы возможности технологии 10GPON в качестве транспортной инфраструктуры для мобильных сетей стандарта 5G на территории московского региона.

Испытания совместимости оборудования семейств 10GPON и 5G проводились в Центре тестирования МГТС и включали в себя подключение прототипов базовых станций Nokia 5G к участкам сети МГТС 10GPON, а также замеры скорости и времени задержки передачи данных между мобильным терминалом и базовой станцией, подключенной к сети 10GPON.

По итогам тестирования была подтверждена совместимость сетей и достигнута максимально возможная для данных технологий скорость передачи данных по одному интерфейсу – 9,5 Гбит/с. Время задержки не превышало одной миллисекунды, что является необходимым условием для функционирования сетей 5G.

Первые тестовые зоны 10GPON планируется запустить в 2017-2018 годах на наиболее загруженных участках сети МГТС.