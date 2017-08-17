Мини-флагман Sony Xperia XZ1 Compact показался на рендерах и видео

Ресурс 91mobiles опубликовал подборку рендеров на базе фабричных чертежей и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XZ1 Compact, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


Судя по рендерам, смартфон заключен в металлический корпус с внушительными по современным меркам кромкам вокруг дисплея. Можно увидеть одинарную камеру со вспышкой и сенсорами на задней панели, а также логотип NFC, на левой грани — слот для SIM-карт и карточек microSD, на правой грани расположены регулировка громкости, кнопка включения с интегрированным сканером отпечатков пальцев, фирменная кнопка спуска затвора, на нижней грани — порт USB Type-C и микрофон , а на верхней — 3,5-мм аудиоразъем и второй микрофон.


Источник подтвердил 4,6-дюймовый дисплей и размеры 129,5 x 64,5 x 9,4 мм. Согласно более ранним утечкам, смартфон получит экран с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), две камеры на 8 Мп, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 2600 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.


Официальный дебют Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact ожидается 31 августа, на "дне ноль" выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Ориентировочно Sony G8441 или Xperia XZ1 Compact будет стоить около 650 евро.

Источник
91mobiles
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смартфон ANDROID SONY Sony Xperia XZ1 Compact

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