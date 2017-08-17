Бюджетный фаблет Xiaomi Redmi Note 5A дебютирует 21 августа

Компания Xiaomi назвала официально дату анонса смартфона Redmi Note 5A. Дебют модели состоится 21 августа 2017 года. Этот недорогой смартфон ожидается в двух версиях.


Обе получили 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD (1280 x 720 пикселей) и аккумулятор емкостью 3000 мАч, работают под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI 9.

Базовая модель основана на четырехъядерном процессоре с тактовой частотой 1,4 ГГц, скорее всего, Qualcomm Snapdragon 425, оснащена камерами на 13 и 5 Мп, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, не получила сканера отпечатков пальцев. Есть вероятность, что только она будет назваться Xiaomi Redmi Note 5A.

Старшая модель под возможным названием Xiaomi Redmi Note 5A Prime или Pro базируется на восьмиядерном процессоре Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, оснащен сканером отпечатков пальцев, камерами на 16 и 13 Мп.

Официальный дебют смартфона Xiaomi Redmi Note 5A ожидается 21 августа по стартовой цене 150 долларов США.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi TENAA Xiaomi Redmi Note 5A

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