Sony Xperia XZ1 показался на видео со всех сторон

Вчера мы показали вам живые фото смартфона Sony Xperia XZ1. Сегодня же в сети появилось видео, на котором устройство можно увидеть со всех сторон. Источником ролика стал известный своей осведомленность Стив Хеммерстоффер (@onleaks). Рендеры были созданы на основе заводских чертежей и, судя по кадрам из вчерашней новости, гаджет действительно так и будет выглядит.

Смартфон оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с поддержкой HDR, более ранние слухи уточняли и разрешение — Full HD (1920 х 1080 пикселей), 19-мегапиксельной камерой MotionEye с записью видео 960 кадров в секунду, 13-мегапиксельной фронтальной камерой, фронтальными стереодинамиками. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Отмечается также защита от пыли и воды с рейтингом IP68/IP65.

Габариты устройства — 146,8 мм х 73,4 мм х 8,2-7,6 (толщина еще точно не определена) мм.

Официальный дебют ожидается 31 августа, на "дне ноль" выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.