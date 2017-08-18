ASUS пообещала обновить до Android O все ZenFone 3 и ZenFone 4

Компания ASUS, представившая вчера линейку смарфтонов ZenFone 4, сообщила, что работают гаджеты на Android Nougat. А что же в будущем? Ведь, как известно, восьмая версия Android не за горами, Android O начнет распространяться уже через пару недель.

Что же, в ASUS заверили, что все смартфоны ZenFone 4 получат обновление до новой версии операционной системы Android.

Более того, прошлогодние ZenFone 3 также обновятся до Android O, а также получат усовершенствованный фирменный интерфейс ZenUI 4.0.

Правда, ждать придется долго. Известно, что апдейт намечен на вторую половину 2018 года.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны ASUS ZenFone 4 Asus Zenfone 3

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